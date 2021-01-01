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Россельхознадзор запретил ввоз томатов и перца из Узбекистана

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»
Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Россельхознадзор ввел запрет на поставки томатов и перца из Кашкадарьинской области Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Россельхознадзор с 11 декабря 2020 года вводит запрет на ввоз в Россию плодов томатов и перца из Кашкадарьинской области Республики Узбекистан», — говорится в сообщении пресс-службы. Решение ведомство объяснило целями

Россия запретила импорт азербайджанских томатов и яблок
Общество
Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

В федеральном управлении пояснили, что ограничения связаны с обнаружением в партии овощей, доставленных из этого региона, вируса коричневой морщинистости плодов. Распространение вируса может может вызывать потерю до 70% урожая, уточнили в ведомстве.

В Россельхознадзоре добавили, что ранее были введены ограничения на ввоз томатов из Ферганской и Навоийской областей Узбекистана.

Также с 10 декабря Россия ввела запреты на ввоз в страну томатов и яблок из Азербайджана. В Россельхознадзоре пояснили, что в продукции были обнаружены вредители. «Только в период с 22 октября 2020 года по настоящее время зафиксировано 17 случаев обнаружения карантинных для Евразийского экономического союза объектов — южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки», — сообщили в ведомстве.

В агентстве по пищевой безопасности Азербайджана в ответ заявили, что на территории республики отсутствует указанный российским ведомством вредитель. Там добавили, что проведут расследование в связи с информацией Россельхознадзора.

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