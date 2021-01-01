Врач заявила о «ничтожно малом» числе повторных случаев заражения COVID
Риск повторного заражения коронавирусной инфекцией является незначительным. Об этом «РИА Новости» заявила заведующая терапевтическим отделением больницы Шамир Асаф А Рофе в Израиле, врач-инфекционист Галина Гольцман.
«Большинство случаев заболевания, которые называют повторными, на самом деле не повторные, на самом деле или были ошибки, или это продолжение первого заболевания», — пояснила она.
По словам Гольцман, на миллионы заболевших COVID-19 приходится лишь несколько десятков случаев повторного заболевания.
В том случае, если заражение коронавирусом происходит второй раз, то болезнь протекает легче, так как иммунитет человека уже знаком с вирусом и начинает вырабатывать антитела, заключила врач.