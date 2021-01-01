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Пандемия коронавируса ,  
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Врач заявила о «ничтожно малом» числе повторных случаев заражения COVID

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Риск повторного заражения коронавирусной инфекцией является незначительным. Об этом «РИА Новости» заявила заведующая терапевтическим отделением больницы Шамир Асаф А Рофе в Израиле, врач-инфекционист Галина Гольцман.

«Большинство случаев заболевания, которые называют повторными, на самом деле не повторные, на самом деле или были ошибки, или это продолжение первого заболевания», — пояснила она.

По словам Гольцман, на миллионы заболевших COVID-19 приходится лишь несколько десятков случаев повторного заболевания.

В том случае, если заражение коронавирусом происходит второй раз, то болезнь протекает легче, так как иммунитет человека уже знаком с вирусом и начинает вырабатывать антитела, заключила врач.

Голикова назвала три причины выявления повторного заражения COVID-19
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Фото:Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

В конце ноября министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что повторные случаи заражения в стране зафиксированы и «опубликованы».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, отмечала, что в мире число зафиксированных повторных случаев заражения COVID-19 составляет 24. По сравнению с общим количеством переболевших по всему миру это является «крайне низким показателем», добавила она.

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Впервые о случае повторного заражения сообщили исследователи из Гонконгского университета. Так, спустя пять месяцев после первого заражения у 33-летнего мужчины вновь выявили коронавирус. Затем о случае повторного заболевания рассказали американские медики.

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Американские ученые из медицинского центра «Маунт Синай» в Нью-Йорке заявили, что от повторного заражения коронавирусной инфекцией могут защитить антитела. Они же могут ослабить вирус, если человек заразится снова. Специалисты предупредили, что у тех, кто переболел COVID-19, антитела сохраняются около пяти месяцев.

Ученые из Лондонского имперского колледжа подтвердили, что антитела могут за несколько месяцев снизиться до такого уровня, что не смогут защитить от повторного заражения.

коронавирус заражение Россия
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