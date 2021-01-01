Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 74,25 (-0,95) Инвестиции, 04 дек, 12:31
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 90,26 (-0,93) Инвестиции, 04 дек, 12:31
В Хабаровске прошла очередная акция в поддержку Фургала Политика, 08:07 Роспотребнадзор объяснил отличия повторного заражения COVID от рецидива Общество, 07:28 Ученые США назвали способ продлить жизнь на десять лет Общество, 07:00 Что такое цифровая ипотека: пять кейсов от реальных бизнесменов РБК и ВТБ, 07:00 В Красноярском крае неизвестный попытался поджечь отдел полиции Общество, 06:27 Bloomberg составил список «главных людей» 2020 года Общество, 06:18 В России разрешат зажигать в зданиях мелкие петарды и фейерверки-фонтаны Общество, 06:00 Activision подала в суд на Netflix из-за ухода топ-менеджера Технологии и медиа, 05:30 Какие конкурсы и олимпиады помогут студенту устроиться на работу РБК и АНО «РСВ», 05:15 В ВОЗ исключили возможность искоренить COVID-19 только вакцинацией Общество, 04:51 Германия назвала трубоукладчика «Северного потока-2» в ее водах Экономика, 04:15 Штаб Трампа подал иск об аннулировании результатов выборов Джорджии Политика, 03:54 Трамп подписал «акт Родченкова» о борьбе с допингом Спорт, 03:48 Сеть постаматов PickPoint пожаловалась на хакерскую атаку Технологии и медиа, 03:35
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽74,05 -0,54% EUR/RUB ₽89,8 -0,66% EUR/USD $1,21 -0,11%
Пандемия коронавируса ,  
0 

Роспотребнадзор объяснил отличия повторного заражения COVID от рецидива

Повторное заражение коронавирусной инфекцией можно подтвердить только при исследовании геномов выделенных вирусов при первом и втором проявлении COVID-19. Об этом заявил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, сообщает «Российская газета».

«Если между первым и вторым штаммами выявляются выраженные различия в вирусных геномах, то можно подтвердить наличие повторного инфицирования (а не рецидива первичной инфекции)», — объяснил он.

Врач назвал способы не заразиться коронавирусом от членов семьи
Общество
Фото:Лев Власов / SOPA / ZUMA / ТАСС

Лебедев также рассказал, что повторное заражение возникает в том случае, если во время встречи с возбудителем иммунитет человека сильно ослаблен. Кроме того, на это может повлиять количество попавшего в организм вируса.

После перенесенной инфекции у человека вырабатываются антитела различных классов. Именно их наличие позволяет узнать, что вирус попал в организм. При этом о формировании стойкого иммунитетам к белкам вируса говорит присутствие иммуноглобулинов класса G (IgG). Таким образом, сам факт наличия антител не всегда говорит о наличии иммунитета к COVID-19.

Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова назвала три причины выявления повторного заражения коронавирусной инфекцией. Среди них: ложноположительный или ложноотрицательный ПЦР-тест на COVID-19, реактивация инфекции или длительное выделение возбудителя у человека, уже перенесшего заболевание, а также реальное повторное заболевание коронавирусом.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов уточнял, что человек может повторно заразиться коронавирусной инфекцией из-за ослабленного иммунитета или мутации самого вируса.

Читайте на РБК Pro
Миллиарды на буррито: как Chipotle стала любимой мексиканской закусочной Престарелый стартап: как Boston Dynamics 30 лет пытается заработать Мартин Линдстром — РБК Pro: «Секс больше не продает» Как просить прибавку к зарплате: основные правила и частые ошибки

коронавирус Роспотребнадзор
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽74,05 -0,54% EUR/RUB ₽89,8 -0,66% EUR/USD $1,21 -0,11%
Материалы по теме
За сутки в России от коронавируса умерли 569 человек
Общество
Врач назвал способы не заразиться коронавирусом от членов семьи
Общество
Сербия получила российскую вакцину против коронавируса «Спутник V»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter