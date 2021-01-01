Роспотребнадзор объяснил отличия повторного заражения COVID от рецидива

Повторное заражение коронавирусной инфекцией можно подтвердить только при исследовании геномов выделенных вирусов при первом и втором проявлении COVID-19. Об этом заявил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, сообщает «Российская газета».

«Если между первым и вторым штаммами выявляются выраженные различия в вирусных геномах, то можно подтвердить наличие повторного инфицирования (а не рецидива первичной инфекции)», — объяснил он.

Лебедев также рассказал, что повторное заражение возникает в том случае, если во время встречи с возбудителем иммунитет человека сильно ослаблен. Кроме того, на это может повлиять количество попавшего в организм вируса.

После перенесенной инфекции у человека вырабатываются антитела различных классов. Именно их наличие позволяет узнать, что вирус попал в организм. При этом о формировании стойкого иммунитетам к белкам вируса говорит присутствие иммуноглобулинов класса G (IgG). Таким образом, сам факт наличия антител не всегда говорит о наличии иммунитета к COVID-19.