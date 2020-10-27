Ученые оценили скорость сокращения антител к коронавирусу со временем

Всего за несколько месяцев уровень антител в крови переболевшего человека может снизиться до того уровня, который, как считается, не может защитить от повторного заражения. Это показало исследование, проведенное в Великобритании

Производящие антитела к коронавирусу клетки (Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters)

Уровень антител к коронавирусу SARS-CoV-2, вызывающему COVID-19, в крови человека падает быстрее, чем это ожидалось раньше. К этому выводу пришли ученые из Лондонского Имперского колледжа по итогам популяционного исследования, результаты которого были опубликованы 27 октября.

Ученые оценивали долю людей с антителами в общей популяции, рассылая тесты случайным образом добровольцам по всей стране. Исследование длилось несколько месяцев. Наличие антител в крови означает, что доброволец был ранее заражен коронавирусом. На начальном этапе исследования было зафиксировано 6% взрослых жителей Великобритании, переболевших COVID-19. Однако после новых тестов спустя несколько месяцев доля сократилась до 4,8%, а еще через три месяца — 4,4%. Всего с начала исследования доля людей с антителами сократилась на 26,5%.

Падение уровня антител в крови с течением времени зафиксировано для всех возрастных групп, однако быстрее всего антитела теряли люди в возрасте старше 75 лет (в целом доля людей с антителами в этой группе сократилась на 39%). Кроме того, быстрое падение уровня антител фиксируется у тех, кто переболел COVID-19 бессимптомно. Медленнее всего уровень антител сокращается у молодых в возрасте от 18 до 24 лет (падение на 14,9%).

По мнению авторов исследования, это означает, что антитела к коронавирусу, являющиеся важной составляющей иммунитета, исчезают из крови переболевших за считанные месяцы.

В то же время ученые отмечают, что с течением времени падает и доля людей, имеющих иммунитет к COVID-19. Составляющие человеческого иммунитета пока до конца не изучены. «Остается неясным, какой уровень иммунитета обеспечивают антитела и как долго этот иммунитет сохраняется», — отметил Пол Эллиот, автор исследования.