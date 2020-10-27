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Ученые оценили скорость сокращения антител к коронавирусу со временем

Всего за несколько месяцев уровень антител в крови переболевшего человека может снизиться до того уровня, который, как считается, не может защитить от повторного заражения. Это показало исследование, проведенное в Великобритании
Производящие антитела к коронавирусу клетки
Производящие антитела к коронавирусу клетки (Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters)

Уровень антител к коронавирусу SARS-CoV-2, вызывающему COVID-19, в крови человека падает быстрее, чем это ожидалось раньше. К этому выводу пришли ученые из Лондонского Имперского колледжа по итогам популяционного исследования, результаты которого были опубликованы 27 октября.

Ученые оценивали долю людей с антителами в общей популяции, рассылая тесты случайным образом добровольцам по всей стране. Исследование длилось несколько месяцев. Наличие антител в крови означает, что доброволец был ранее заражен коронавирусом. На начальном этапе исследования было зафиксировано 6% взрослых жителей Великобритании, переболевших COVID-19. Однако после новых тестов спустя несколько месяцев доля сократилась до 4,8%, а еще через три месяца — 4,4%. Всего с начала исследования доля людей с антителами сократилась на 26,5%.

Падение уровня антител в крови с течением времени зафиксировано для всех возрастных групп, однако быстрее всего антитела теряли люди в возрасте старше 75 лет (в целом доля людей с антителами в этой группе сократилась на 39%). Кроме того, быстрое падение уровня антител фиксируется у тех, кто переболел COVID-19 бессимптомно. Медленнее всего уровень антител сокращается у молодых в возрасте от 18 до 24 лет (падение на 14,9%).

По мнению авторов исследования, это означает, что антитела к коронавирусу, являющиеся важной составляющей иммунитета, исчезают из крови переболевших за считанные месяцы.

В то же время ученые отмечают, что с течением времени падает и доля людей, имеющих иммунитет к COVID-19. Составляющие человеческого иммунитета пока до конца не изучены. «Остается неясным, какой уровень иммунитета обеспечивают антитела и как долго этот иммунитет сохраняется», — отметил Пол Эллиот, автор исследования.

Как отмечает Financial Times, это не первое исследование, показывающее, что уровень антител в крови к коронавирусу со временем быстро уменьшается, что увеличивает вероятность повторного заражения. Это вновь ставит под сомнение теорию популяционного иммунитета, которая предполагает, что распространение болезни само сойдет на нет при достижении определенной доли переболевших людей с иммунитетом.

Эксперты оценили вероятность обретения популяционного иммунитета от COVID
Политика
Фото:Gabriel Kuchta / Getty Images

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Но с учетом того, что механизм формирования иммунитета до конца не изучен, остается вероятность, что защита от вируса может сохраняться, несмотря на падение уровня антител в крови. Некоторые ученые настаивают, что в формировании иммунной защиты играют важную роль те клетки, присутствие которых не обнаруживается существующими тестами. К ним, к примеру, относятся т-лимфоциты. Не исключено и то, что иммунитет, который формируют вакцины, будет более долгосрочным, чем природный, указывает Венди Барклай, соавтор исследования.

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

О том, что стратегия достижения популяционного иммунитета за счет повсеместной отмены ограничений несостоятельна, заявлял глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Он указывал на то, что она реализуема только за счет массовой вакцинации.

Автор
Георгий Тадтаев
COVID-19 коронавирус иммунитет
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