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Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией о визах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз. Соответствующий документ опубликован на национальном правовом интернет-портале страны.

«Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств — участников Договора о создании Союзного государства», — говорится в документе.

В парламенте Белоруссии ратифицировали соглашение с Россией о визах
Политика
Фото:Наталия Федосенко /ТАСС

В соответствии с соглашением иностранные граждане и лица без гражданства получат право на въезд в Белоруссию и в Россию на основании визы одного из государств. При этом в договоре отмечается, что каждая страна может самостоятельно отказать гражданам третьих государств во въезде или сократить срок их пребывания на своей территории.

Соглашение было подписано в Минске 19 июня главами дипведомств России и Белоруссии Сергеем Лавровым и Владимиром Макеем. Затем, 28 октября, Палата представителей Национального собрания ратифицировала соглашение. 20 ноября оно было одобрено Советом Республики.

Изначально данное соглашение должно было быть подписано еще в 2018 году. Однако тогда власти Белоруссии заявили, что не успели закончить «внутригосударственные процедуры», и подписание было отложено.

Александр Лукашенко визы Белоруссия Россия
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