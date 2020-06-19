Россия и Белоруссия подписали соглашение о взаимном признании виз

Главы МИД России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей подписали соглашение между двумя странами о взаимном признании виз. Об этом сообщает белорусское внешнеполитическое ведомство в своем Twitter.

«Подписали соглашение между правительствами двух стран о взаимном признании виз», — говорится в сообщении.

Изначально соглашение планировалось заключить в декабре 2018 года, на заседании Совета министров Союзного государства, однако подписание документа было отложено. Макей, комментируя задержку между подготовкой документа и его подписанием, подчеркнул, что важен сам результат. «Можно задать вопрос, как долго лежат наши предложения или проекты некоторых документов на столе Евросоюза, как долго рассматриваются там эти документы», — цитирует БелТА министра.