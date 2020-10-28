В парламенте Белоруссии ратифицировали соглашение с Россией о визах

Фото: Наталия Федосенко /ТАСС

Палата представителей Национального собрания Белоруссии ратифицировала соглашение с Россией о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранцев и лиц без гражданства на территорию союзных государств. Об этом сообщает БелТА.

«Соглашение определяет, что иностранные граждане и лица без гражданства получат право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории Белоруссии и России на основании визы одного из государств», — рассказала заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Ольга Петрашова. Она отметила, что белорусская визовая система получила право выдавать визы, действующие на территории России.

Соглашение вступит в силу спустя 30 дней после ратификации двумя государствами. При этом Белоруссия ратифицировала соглашение первой.

Документ был подписан 19 июня главами МИД России и Белоруссии Сергеем Лавровым и Владимиром Макеем. При этом изначально соглашение планировалось подписать в 2018 году, однако тогда белорусские власти не успели закончить «внутригосударственные процедуры».