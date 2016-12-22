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Минск и Москва отложили подписание соглашения о визах
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Минск и Москва отложили подписание соглашения о визах
Политика, 20:15
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Минск и Москва отложили подписание соглашения о визах

Россия и Белоруссия не подписали в четверг соглашение о взаимном признании виз: Минск не успел завершить необходимые процедуры до заседания Совета министров Союзного государства, заявил белорусский премьер-министр Сергей Румас, сообщается на сайте правительства.

«Сегодня мы не подписывали визовое соглашение. Белорусская сторона к заседанию совмина не успела закончить внутригосударственные процедуры», — сказал он в ходе совместного с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявления для прессы.

Россия и Белоруссия до конца года подпишут соглашение о признании виз
Политика

Москва и Минск в течение нескольких лет говорят о необходимости визового соглашения. Стороны неоднократно заявляли, что документ будет подписан в ближайшее время. Так, глава МИД Белоруссии Владимир Макей рассчитывал, что это произойдет до конца 2017 года.

Его российский коллега Сергей Лавров говорил, что соглашение может быть заключено на заседании Совета министров Союзного государства 13 декабря. При этом пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз тогда сказал РБК, что документ должны подписать до конца 2018-го.

Теги: Белоруссия , соглашение , визы
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