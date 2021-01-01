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Пандемия коронавируса ,  
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В Петербурге возбудили уголовные дела после нарушения барами мер по COVID

Улица Рубинштейна в Санкт-Петербурге
Улица Рубинштейна в Санкт-Петербурге (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

В Санкт-Петербурге возбудили два уголовных дела по фактам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, из-за трех работы баров несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба управления СК региона.

«Возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору)», — говорится в сообщении ведомства.

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По версии следствия, не позднее 5 декабря три бара, расположенных на улице Рубинштейна, продолжили работу несмотря на запрет властей. По данном факту сотрудники Роспотребнадзора возбудили административное дело, запретив работу заведений. Однако, как утверждают в СК, в период с 5 до 9 декабря руководители заведений возобновили работу баров, нарушая установленные ограничения.

Ранее СК сообщал рейде по барам Петербурга на предмет соблюдения ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Мероприятие проходило в ночь с 8 на 9 декабря, в нем также приняли участие сотрудники полиции, Росгвардии, Роспотребнадзора и комитета по контролю за имуществом Петербурга. Тогда нарушения выявили в работе трех баров Центрального района.

Вице-губернатор Евгений Елин, как пишет «Фонтанка», заявил, что в ходе рейда сотрудники бара Commode взяли в заложники его коллегу и чиновника Смольного. По словам Елина, для их освобождения правоохранители применили силу. Он добавил, что насилие со стороны сотрудников полиции — обязанность. «В силу законодательства они являются органами насилия. Насилие возможно только со стороны органов правопорядка», — отметил вице-губернатор.

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В Санкт-Петербурге действует запрет на работу баров, ресторанов и кафе с 23:00 до 6:00, однако работа на вынос разрешена. Неделю назад губернатор Александр Беглов заявил об ужесточение мер, касающихся работы общепита. С 30 декабря по 3 января кафе, рестораны и бары должны быть полностью закрыты. При этом с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января они смогут работать, но только до 19:00. Ужесточение карантинного режима вызвало возмущение руководителей заведений общепита.

Санкт-Петербург бары СК
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