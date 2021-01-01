В Петербурге возбудили уголовные дела после нарушения барами мер по COVID

Улица Рубинштейна в Санкт-Петербурге (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

В Санкт-Петербурге возбудили два уголовных дела по фактам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, из-за трех работы баров несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба управления СК региона.

«Возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору)», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, не позднее 5 декабря три бара, расположенных на улице Рубинштейна, продолжили работу несмотря на запрет властей. По данном факту сотрудники Роспотребнадзора возбудили административное дело, запретив работу заведений. Однако, как утверждают в СК, в период с 5 до 9 декабря руководители заведений возобновили работу баров, нарушая установленные ограничения.

Ранее СК сообщал рейде по барам Петербурга на предмет соблюдения ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Мероприятие проходило в ночь с 8 на 9 декабря, в нем также приняли участие сотрудники полиции, Росгвардии, Роспотребнадзора и комитета по контролю за имуществом Петербурга. Тогда нарушения выявили в работе трех баров Центрального района.