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Минздрав продлил действующие правила медосмотра водителей

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Минздрав России решил продлить действующий порядок медосвидетельствования водителей до 1 января 2022 года. Об этом РБК сообщили в пресс-службе министерства.

«С учетом поступающих обращений от гражданского общества принято решение продлить до 1 января 2022 года действующий порядок медицинского освидетельствования водителей», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что соответствующий проект приказа уже подготовлен и в настоящее время проходит необходимые юридические процедуры.

Минздрав отложил введение новых правил медосмотра для водителей
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Фото:Егор Алеев / ТАСС

Также в Минздраве сообщили, что ведомство планирует расширить спектр применяемых методик определения психических расстройств, которые связаны с употреблением алкоголя. «Изменения позволят использовать любые существующие методики, например, исследования этилглюкуронида или фосфадитил-этанола. Это позволит расширить возможности выбора метода для региональных специалистов и не допустить роста цен на исследования», — пояснили в пресс-службе.

Осенью 2019 года в Минздраве предложили изменить порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов на получение водительских прав. В документе ведомства сообщалось, что при получении или продлении водительских прав необходимо будет сдавать дополнительный анализ мочи на употребление наркотиков и психотропных веществ, а также анализ крови для определения биомаркера хронического злоупотребления алкоголем.

После этого в регионах России образовались очереди из желающих получить справки до их подорожания. Как сообщали «Вести Воронеж», согласно объявлению на регистратуре наркодиспансера, стоимость справок для прав категорий А, В и М должна была подорожать с 1000 до 5450 руб., на категории C и D — с 1700 до 6150 руб. Образовались очереди также в Уфе, Петропавловске-Камчатском, Калининграде, Чите, Красноярске, Магадане, Казани и других городах России.

Тогда эту инициативу Минздрава раскритиковал президент Владимир Путин. Он назвал ее чушью и заявил, что все изменения надо вводить поэтапно. После этого Минздрав отложил вступление в силу приказа о новом порядке медицинского осмотра для водителей.

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