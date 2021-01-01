Минздрав продлил действующие правила медосмотра водителей

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Минздрав России решил продлить действующий порядок медосвидетельствования водителей до 1 января 2022 года. Об этом РБК сообщили в пресс-службе министерства.

«С учетом поступающих обращений от гражданского общества принято решение продлить до 1 января 2022 года действующий порядок медицинского освидетельствования водителей», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что соответствующий проект приказа уже подготовлен и в настоящее время проходит необходимые юридические процедуры.

Также в Минздраве сообщили, что ведомство планирует расширить спектр применяемых методик определения психических расстройств, которые связаны с употреблением алкоголя. «Изменения позволят использовать любые существующие методики, например, исследования этилглюкуронида или фосфадитил-этанола. Это позволит расширить возможности выбора метода для региональных специалистов и не допустить роста цен на исследования», — пояснили в пресс-службе.

Осенью 2019 года в Минздраве предложили изменить порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов на получение водительских прав. В документе ведомства сообщалось, что при получении или продлении водительских прав необходимо будет сдавать дополнительный анализ мочи на употребление наркотиков и психотропных веществ, а также анализ крови для определения биомаркера хронического злоупотребления алкоголем.