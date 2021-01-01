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Пандемия коронавируса ,  
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В Минпросвещения объяснили очную учебу для младшеклассников

Фото:Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Учеников младших классов в России не переводят на дистанционное обучение, так как среди них выявляется меньше случаев заражения коронавирусной инфекцией, а также потому что детям этого возраста тяжело заниматься дома. Об этом в эфире канала «Россия 24» заявил первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

«Ребенку, который только пришел в школу, особенно первокласснику, проводить обучение в дистанционном формате невозможно — удержать на одном месте очень сложно, детям надо двигаться, с ними нужно работать, проявлять индивидуальный подход», — сказал Глушко.

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Фото:Денис Гришкин / АГН «Москва»

По его словам, только в одном российском регионе — в Оренбургской области — 100% учащихся находятся на дистанционном обучении. В остальных субъектах ученики 1–4 классов обучаются в очном формате. В целом по России на карантин из-за COVID-19 закрыты только 26 школ в 12 регионах.

В Москве в школы продолжают ходить ученики 1–5 классов. Остальных школьников перевели на дистанционное обучение 19 октября. Это произошло сразу после окончания каникул, увеличенных на неделю из-за COVID-19.

Мэр столицы Сергей Собянин 17 ноября объявил, что дистанционный формат обучения продлевается для учеников 6–11 классов еще на две недели — до 6 декабря.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

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