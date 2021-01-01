Кремль подтвердил разговор Путина с Меркель о «пациенте берлинском»

Фото: Андрей Любимов / РБК

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсуждали по телефону отравление российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Тема «пациента берлинского» была, действительно, затронута, о чем сказала германская сторона», — указал он.

Путин говорил с Меркель 27 ноября. Пресс-служба Кремля о Навальном не упомянула, в сообщении Кремля говорилось, что политики, в частности, обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и внутриукраинский конфликт.

Представитель правительства ФРГ уточнил РБК, что во время телефонного разговора была затронута и тема с отравлением Навального.