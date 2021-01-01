В кабмин внесли регулирующие производство «зеленой» продукции законы

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

В правительство внесен пакет законодательных инициатив, которые будут регулировать производство в России продуктов с улучшенными экологическими характеристиками, так называемой зеленой продукции. Об этом РБК сообщила пресс-служба вице-премьера России Виктории Абрамченко.

«Зеленые» продукты выделят в отдельный сегмент и снабдят специальной маркировкой. Чтобы получить ее, компании будут обязаны пройти добровольную сертификацию. По мнению Абрамченко, доля продукции агропромышленного комплекса с улучшенными характеристиками может составить 10–15% от всего российского экспорта.

В сообщении говорится, что при производстве такой продукции будут применять более жесткие требования к ее качеству.

При производстве «зеленой» продукции будет запрещено использовать генно-инженерно-модифицированные организмы, ионизирующее излучение. Допустимый уровень применения пестицидов установят значительно ниже, чем в большинстве государств — экспортеров сельхозпродукции. Также планируется ужесточить ряд требований, в том числе к содержанию тяжелых металлов в минеральных удобрениях, использованию пищевых добавок, антибиотиков и стимуляторов роста и откорма животных.