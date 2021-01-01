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Бизнес ,  
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В кабмин внесли регулирующие производство «зеленой» продукции законы

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

В правительство внесен пакет законодательных инициатив, которые будут регулировать производство в России продуктов с улучшенными экологическими характеристиками, так называемой зеленой продукции. Об этом РБК сообщила пресс-служба вице-премьера России Виктории Абрамченко.

«Зеленые» продукты выделят в отдельный сегмент и снабдят специальной маркировкой. Чтобы получить ее, компании будут обязаны пройти добровольную сертификацию. По мнению Абрамченко, доля продукции агропромышленного комплекса с улучшенными характеристиками может составить 10–15% от всего российского экспорта.

В сообщении говорится, что при производстве такой продукции будут применять более жесткие требования к ее качеству.

В России появятся продукты с улучшенными экологическими характеристиками
Бизнес
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

При производстве «зеленой» продукции будет запрещено использовать генно-инженерно-модифицированные организмы, ионизирующее излучение. Допустимый уровень применения пестицидов установят значительно ниже, чем  в большинстве государств — экспортеров сельхозпродукции. Также планируется ужесточить ряд требований, в том числе к содержанию тяжелых металлов в минеральных удобрениях, использованию пищевых добавок, антибиотиков и стимуляторов роста и откорма животных.

В России разработали стандарты на экологически чистые продукты
Общество
Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

Для правого урегулирования производства такой продукции разработаны два проекта федеральных законов — «О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками» и «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства». Первый законопроект устанавливает стандарты для «зеленой» продукции и определяет нормы ее производства, хранения, транспортировки, маркировки, реализации, подтверждения качества.

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Вице-премьер Абрамченко — РБК: «Было мнение, что нам не хватит макарон»
Бизнес
Виктория Абрамченко

Второй законопроект предусматривает, что на производителей улучшенной сельскохозяйственной продукции распространят государственную поддержку в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства.

Создать в России бренд отечественной «зеленой» продукции поручил в феврале 2019 года президент Владимир Путин. Впервые о подготовке соответствующего законопроекта говорил осенью того же года предшественник Абрамченко Алексей Гордеев.

В сентябре в интервью РБК Абрамченко рассказала, что государство будет стимулировать производство сельхозпродукции с улучшенными экологическими характеристиками, они получат преференции, в том числе для продвижения на экспорт. Вице-премьер отмечала, что зарубежные партнеры России заинтересованы в получении такой продукции.

Виктория Абрамченко законопроект экологичность
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