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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Российские медики развернули дополнительные медпункты в Нагорном Карабахе

Российские военные врачи развернули дополнительные медпункты в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

«Для оказания первичной медико-санитарной помощи военными медиками развернуты дополнительные медицинские пункты в населенных пунктах Степанакерт, Ходжалы и на наблюдательном пункте российских миротворческих сил в Лачинском коридоре», — рассказали в военном ведомстве.

Как сообщили в министерстве, прием в этих медпунктах ведут врачи различных специальностей, а также психологи.

За сутки российские врачи медицинского отряда специального назначения (МОСН) оказали помощь почти 40 пациентам, в том числе пятерым детям, добавили в Минобороны.

Военные медики из России начали прием пациентов в Степанакерте
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Первая группа российских военных медиков прибыла в Нагорный Карабах 29 ноября. В Минобороны сообщали, что она состояла из более чем из 60 специалистов, в том числе военных хирургов, анестезиологов-реаниматологов, терапевтов и эпидемиологов.

В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте российские военные медики развернули полевой госпиталь. Он расположился на территории аэропорта города.

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В конце сентября в Нагорном Карабахе вспыхнул вооруженный конфликт. Военные действия завершились в ноябре подписанием соглашения лидерами Армении, Азербайджана и России. В соответствии с этим документов, Ереван передает часть территорий Баку, а Россия размещает в регионе своих миротворцев.

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