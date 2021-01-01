Российские медики развернули дополнительные медпункты в Нагорном Карабахе

Российские военные врачи развернули дополнительные медпункты в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

«Для оказания первичной медико-санитарной помощи военными медиками развернуты дополнительные медицинские пункты в населенных пунктах Степанакерт, Ходжалы и на наблюдательном пункте российских миротворческих сил в Лачинском коридоре», — рассказали в военном ведомстве.

Как сообщили в министерстве, прием в этих медпунктах ведут врачи различных специальностей, а также психологи.

За сутки российские врачи медицинского отряда специального назначения (МОСН) оказали помощь почти 40 пациентам, в том числе пятерым детям, добавили в Минобороны.