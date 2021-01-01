Российские военные развернули полевой госпиталь в Степанакерте

Фото: Министерство обороны РФ

Российские военные медики развернули в Степанакерте, столице Нагорного Карабаха, полевой госпиталь, сообщается на сайте Министерства обороны России.

Он расположился на территории аэропорта города.

«В настоящее время завершено развертывание пневмокаркасных модулей. Специалистами медицинского отряда специального назначения будет организовано медицинское обеспечение миротворческого контингента и оказана вся необходимая медицинская помощь населению Нагорного Карабаха», — говорится в сообщении. Полевой госпиталь рассчитан на 40 человек.

29 ноября в столицу Нагорного Карабаха прибыли более 60 военных медиков, в том числе хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи. Специалисты были доставлены военно-транспортными самолетами Ил-76 из Хабаровска в Ереван, откуда совершили 300-километровый переход на технике в Степанакерт. Колонну сопровождали российские миротворцы и военная полиция.