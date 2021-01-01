В Степанакерт на помощь населению прибыли военные медики России
В столицу непризнанного Нагорного Карабаха прибыла первая группа российских военных медиков, которые будут помогать населению. Об этом говорится на сайте Министерства обороны России.
«В составе первого подразделения МОСН (медицинский отряд специального назначения) прибыли свыше 60 медицинских специалистов, в том числе военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи», — уточняется в сообщении.
Медиков перебросили военными самолетами из Хабаровска в армянский Ереван, откуда они в составе транспортной колонны совершили 300-километровый суточный бросок до Степанакерта. По дороге колонну охраняли российские миротворцы.
Как отмечает Минобороны, специалисты развернут медицинский пункт с необходимым оборудованием.