В Степанакерт на помощь населению прибыли военные медики России

Ранее в Степанакерт для помощи жителям прибыла дополнительная группировка МЧС. Она привезла с собой различное снаряжение, в том числе палатки, световые башни, бензиновые генераторы.

Конфликт между Армений и Азербайджаном обострился в Карабахе в конце сентября. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и начали полномасштабные боевые действия. После нескольких неудачных попыток установить перемирие Армения, Азербайджан и Россия в начале ноября подписали мирный договор. Он предусматривает размещение в регионе российских миротворцев и передачу части территорий под контроль Баку.

Президент России Владимир Путин заявил, что в результате конфликта десятки тысяч человек стали беженцами. Омбудсмен непризнанной республики Артак Бегларян сообщил РБК, что из-за войны свои дома потеряли 28% населения Карабаха или около 40 тыс. человек. В это число входят те, кто проживал на территории захваченных Азербайджаном районов, и те, кто жил на территориях, которые должны быть переданы Азербайджану по мирному соглашению. По данным на 24 ноября, после прекращения боев в Карабах вернулись более 13 тыс. человек.