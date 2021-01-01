Военные медики из России начали прием пациентов в Степанакерте

Российские медики из медицинского отряда специального назначения (МОСН) Восточного военного округа приступили к оказанию помощи жителям Степанакерта, столицы непризнанного Нагорного Карабаха. Об этом сообщило Минобороны России, передает ТАСС.

«В течение дня российские военные медики приняли около 40 местных жителей», — говорится в сообщении ведомства.

Осматривали пациентов и оказывали им помощь терапевты, хирурги, анестезиологи-реаниматологи и другие специалисты.

Первая группа российских военных медиков прибыла в Степанакерт 29 ноября. По данным Минобороны, она состояла из более чем 60 специалистов, в том числе военных хирургов, анестезиологов-реаниматологов, терапевтов и эпидемиологов. Медиков перебросили военными самолетами из Хабаровска в Ереван, откуда они совершили 300-километровый бросок до Нагорного Карабаха.