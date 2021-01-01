Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 74,25 (-0,95) Инвестиции, 04 дек, 12:31
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 90,26 (-0,93) Инвестиции, 04 дек, 12:31
Что взять в ипотеку: трешку за МКАДом или однушку в Медведково РБК и ВТБ, 07:02 Трое подростков погибли при наезде иномарки на табун лошадей в Башкирии Общество, 06:53 Какие часы носят Роналду, Месси и Вирджил Абло РБК Стиль и Jacob & Co, 06:31 Военные медики из России начали прием пациентов в Степанакерте Общество, 06:28 Эксперт описала типичную жертву телефонных мошенников Общество, 06:09 Зонд КНР «Чанъэ-5» состыковался с орбитальным и возвращаемым модулями Общество, 05:39 Трамп обвинил демократов в желании повести США к коммунизму Общество, 05:12 Почему робот-пылесос называется роботом, а стиральная машинка — нет РБК и Intel NUC, 05:00 «Ростов» выразил соболезнования в связи со смертью Понедельника Спорт, 04:55 Эксперт назвал самых опасных распространителей COVID-19 Общество, 04:28 В Гидрометцентре спрогнозировали волну холода в некоторых регионах России Общество, 04:03 Apple пообещала бесплатный ремонт не реагирующих на касание iPhone 11 Технологии и медиа, 03:38 Автомобиль посольства Молдавии в России остановили при вывозе контрабанды Общество, 03:38 Почему вырос экспорт российской хайтек-продукции в пандемию РБК и Моспром, 03:27
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽74,05 -0,54% EUR/RUB ₽89,8 -0,66% EUR/USD $1,21 -0,11%
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Военные медики из России начали прием пациентов в Степанакерте

Российские медики из медицинского отряда специального назначения (МОСН) Восточного военного округа приступили к оказанию помощи жителям Степанакерта, столицы непризнанного Нагорного Карабаха. Об этом сообщило Минобороны России, передает ТАСС.

«В течение дня российские военные медики приняли около 40 местных жителей», — говорится в сообщении ведомства.

Осматривали пациентов и оказывали им помощь терапевты, хирурги, анестезиологи-реаниматологи и другие специалисты.

Миротворцы обезвредили около 1 тыс. взрывоопасных предметов в Карабахе
Общество
Фото:mil.ru

Первая группа российских военных медиков прибыла в Степанакерт 29 ноября. По данным Минобороны, она состояла из более чем 60 специалистов, в том числе военных хирургов, анестезиологов-реаниматологов, терапевтов и эпидемиологов. Медиков перебросили военными самолетами из Хабаровска в Ереван, откуда они совершили 300-километровый бросок до Нагорного Карабаха.

В Степанакерте медики развернули полевой госпиталь на территории аэропорта.

Конфликт между Армений и Азербайджаном обострился в Карабахе в конце сентября. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и начали боевые действия. В ноябре Армения, Азербайджан и Россия подписали мирный договор. Он предусматривает размещение в регионе российских миротворцев и передачу части территорий под контроль Баку.

Читайте на РБК Pro
Миллиарды на буррито: как Chipotle стала любимой мексиканской закусочной Престарелый стартап: как Boston Dynamics 30 лет пытается заработать Мартин Линдстром — РБК Pro: «Секс больше не продает» Как просить прибавку к зарплате: основные правила и частые ошибки
Минобороны Степанакерт Нагорный Карабах
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽74,05 -0,54% EUR/RUB ₽89,8 -0,66% EUR/USD $1,21 -0,11%
Материалы по теме
Российские военные развернули полевой госпиталь в Степанакерте
Общество
В Степанакерт на помощь населению прибыли военные медики России
Общество
Первая колонна с гумпомощью от МЧС России прибыла в Степанакерт
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter