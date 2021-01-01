Верховный суд США отклонил иск о пересмотре голосования в Пенсильвании

Верховный суд США отклонил иск республиканцев, требовавших пересмотреть победу демократа Джо Байдена на президентских выборах в штате Пенсильвания. Об этом сообщается на сайте верховной судебной инстанции.

Суд отклонил иск, не приведя дополнительных разъяснений. «Обращение о введении судебного запрета <...> отклонено», — говорится в постановлении суда.

Иск был подан группой представителей Республиканской партии США, в том числе конгрессменом Майклом Келли. Они оспаривали закон, позволяющий голосовать по почте, и утверждали, что примерно 2,5 млн бюллетеней, отправленные таким способом, не должны учитываться при подсчете голосов.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Официально их результаты еще не объявлены, однако ведущие американские СМИ отдали победу Байдену. Действующий президент США Дрональд Трамп отрицает свое поражение. Он потребовал отмены результатов голосования и пересчета бюллетеней в нескольких штатах, в том числе в Пенсильвании.