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Выборы президента США ,  
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Верховный суд США отклонил иск о пересмотре голосования в Пенсильвании

Верховный суд США отклонил иск республиканцев, требовавших пересмотреть победу демократа Джо Байдена на президентских выборах в штате Пенсильвания. Об этом сообщается на сайте верховной судебной инстанции.

Суд отклонил иск, не приведя дополнительных разъяснений. «Обращение о введении судебного запрета <...> отклонено», — говорится в постановлении суда.

Иск был подан группой представителей Республиканской партии США, в том числе конгрессменом Майклом Келли. Они оспаривали закон, позволяющий голосовать по почте, и утверждали, что примерно 2,5 млн бюллетеней, отправленные таким способом, не должны учитываться при подсчете голосов.

Суд Пенсильвании отказался считать закон о выборах неконституционным
Политика
Фото:Ben Gray / AP

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Официально их результаты еще не объявлены, однако ведущие американские СМИ отдали победу Байдену. Действующий президент США Дрональд Трамп отрицает свое поражение. Он потребовал отмены результатов голосования и пересчета бюллетеней в нескольких штатах, в том числе в Пенсильвании.

В ноябре окружной суд Пенсильвании отклонил иск Трампа, так как не нашел оснований для пересмотра результатов голосования. После этого губернатор штата Том Вульф сообщил, что государственный департамент Пенсильвании утвердил результаты выборов, и в штате победил Байден.

Позже Верховный суд Пенсильвании отказал в иске представителям Республиканской партии, которые пытались доказать, что закон о выборах в штате не соответствует Конституции США. Республиканцы требовали не учитывать 2,5 млн бюллетеней, которые пришли в избирательные комиссии по почте или же аннулировать результаты голосования в целом.

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