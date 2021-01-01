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Пандемия коронавируса ,  
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РФПИ разъяснил сообщения о начале работ по вакцине «Спутник V» на Украине

На харьковском предприятии «Биолек» уже произведены первые тестовые разливы российской вакцины он коронавируса «Спутник V», сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Фонд намерен подать заявку украинскому регулятору на завоз в страну сырья для массового производства вакцины, передает «РИА Новости».

«Биолек» обладает необходимыми технологическими возможностями по производству вакцин на основе аденовирусного вектора человека. На мощностях предприятия были произведены первые тестовые розливы, технологически идентичные производству вакцины «Спутник V». Готовность завода к производству готовой формы вакцины подтверждается предоставленным видео технологического процесса», — говорится в сообщении фонда.


РФПИ заявил о готовности производить вакцину от COVID-19 на Украине
Общество
Фото:Антон Ваганов / Reuters

Ранее «Биолек» опровергал начало производства российской вакцины на Украине, как и существование каких-либо контрактов с российской стороной. «Биолек», как национальный производитель вакцин, технически способно осуществить производство вакцины от коронавируса, но только при наличии его государственной регистрации в Украине. На данный момент АО «Биолек» не подписывало никаких контрактов, не получало никаких трансферных технологий относительно производства вакцины «Спутник V», или любых других вакцин против коронавируса и никогда не производили таких вакцин на технологической базе компании», — говорилось в сообщении предприятия.

В РФПИ утверждают, что релиз «Биолека» не опровергает сообщения российской стороны о начале сотрудничества. В фонде пояснили, что для того, чтобы в полной мере развернуть на харьковском предприятии производство российской вакцины, необходимо начать поставки сырья из России. Сделать это можно только при наличии разрешения от украинского регулятора. Заявку на разрешение фонд намерен направить завтра.

Возможность запуска производства на территории Украины российской вакцины «Спутник V» обсуждалась на встрече главы РФПИ Кирилла Дмитриева и председателя политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. На публичной части переговоров Дмитриев рассказал, что при посредничестве Медведчука РФПИ и центру имени Гамалеи (разработчику вакцины) удалось наладить контакт с «Биолеком», который, как говорил Дмитриев «освоил производство готовой формы вакцины».

Глава Минздрава Украины Максим Степанов ранее заявлял, что его страна может закупить российскую вакцину против коронавируса только после одобрения ее Всемирной организацией здравоохранения и появления доказательств безопасности препарата.

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