РФПИ разъяснил сообщения о начале работ по вакцине «Спутник V» на Украине

На харьковском предприятии «Биолек» уже произведены первые тестовые разливы российской вакцины он коронавируса «Спутник V», сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Фонд намерен подать заявку украинскому регулятору на завоз в страну сырья для массового производства вакцины, передает «РИА Новости».

«Биолек» обладает необходимыми технологическими возможностями по производству вакцин на основе аденовирусного вектора человека. На мощностях предприятия были произведены первые тестовые розливы, технологически идентичные производству вакцины «Спутник V». Готовность завода к производству готовой формы вакцины подтверждается предоставленным видео технологического процесса», — говорится в сообщении фонда.





Ранее «Биолек» опровергал начало производства российской вакцины на Украине, как и существование каких-либо контрактов с российской стороной. «Биолек», как национальный производитель вакцин, технически способно осуществить производство вакцины от коронавируса, но только при наличии его государственной регистрации в Украине. На данный момент АО «Биолек» не подписывало никаких контрактов, не получало никаких трансферных технологий относительно производства вакцины «Спутник V», или любых других вакцин против коронавируса и никогда не производили таких вакцин на технологической базе компании», — говорилось в сообщении предприятия.

В РФПИ утверждают, что релиз «Биолека» не опровергает сообщения российской стороны о начале сотрудничества. В фонде пояснили, что для того, чтобы в полной мере развернуть на харьковском предприятии производство российской вакцины, необходимо начать поставки сырья из России. Сделать это можно только при наличии разрешения от украинского регулятора. Заявку на разрешение фонд намерен направить завтра.