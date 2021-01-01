Мадуро сообщил о подготовке покушения на него в день выборов

В день парламентских выборов в Венесуэле было запланировано покушение на президента страны Николоса Мадуро. Об этом он заявил на пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter.

«Я сменил свой участок для голосования, потому что из надежного источника в колумбийской разведке мы узнали, что они готовили нападение с целью убить меня в день выборов», — сказал Мадуро в ответ на вопрос о причинах смены участка.

Он обвинил президента Колумбии Ивана Дуке в причастности к подготовке нападения.

Выборы в парламент Венесуэлы прошли 6 декабря. Согласно подсчету 82,35% бюллетеней, с результатом 67,6% голосов побеждает блок «Большой патриотический полюс», куда входит правящая Единая социалистическая партия под руководством Мадуро. На втором месте народится коалиция «Демократический альянс».