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Политика ,  
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Мадуро сообщил о подготовке покушения на него в день выборов

В день парламентских выборов в Венесуэле было запланировано покушение на президента страны Николоса Мадуро. Об этом он заявил на пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter.

«Я сменил свой участок для голосования, потому что из надежного источника в колумбийской разведке мы узнали, что они готовили нападение с целью убить меня в день выборов», — сказал Мадуро в ответ на вопрос о причинах смены участка.

Он обвинил президента Колумбии Ивана Дуке в причастности к подготовке нападения.

В Венесуэле промежуточные итоги выборов показали победу блока Мадуро
Политика
Николас Мадуро

Выборы в парламент Венесуэлы прошли 6 декабря. Согласно подсчету 82,35% бюллетеней, с результатом 67,6% голосов побеждает блок «Большой патриотический полюс», куда входит правящая Единая социалистическая партия под руководством Мадуро. На втором месте народится коалиция «Демократический альянс».

Госсекретарь США Майкл Помпео назвал голосование в Венесуэле «мошенничеством и фальсификацией». ЕС не признал результаты выборов в Национальную ассамблею.

Николас Мадуро Венесуэла выборы
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