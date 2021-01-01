Мурашко назвал сроки доставки вакцины от COVID-19 во все регионы

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Вакцину против коронавируса доставят в регионы России после 10 декабря, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1».

Он отметил, что ряд регионов уже получил вакцину. По его словам, в стране создана логистическая карта, на которую нанесены пункты вакцинации, каждый из них оснащен специальными морозильными камерами для хранения вакцины.

«Сегодня вакцины уже получила Московская область, Новосибирск, проводится вакцинация в Республике Коми, ряде других регионов. И сегодня в рамках плановой вакцинации около 50% регионов ее уже получили. И после 10 декабря начнется поставка во все регионы», — рассказал Мурашко.

На прошлой неделе президент Владимир Путин поручил приступить к вакцинации населения от коронавируса, прежде всего врачей и учителей. Премьер-министр Михаил Мишустин попросил регионы подготовить всю необходимую инфраструктуру для доставки вакцины против COVID-19.