Гинцбург разрешил бокал шампанского провакцинированным от COVID-19

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Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что люди, делающие прививку против коронавируса, могут позволить себе выпить бокал шампанского, сообщает «РИА Новости».

Гинцбург отметил, что «напиваться не надо», но «бокал шампанского выпить можно». Содержание алкоголя в крови более 1% влияет «не только на психику и поведение», но и на работу иммунной системы, пояснил ученый. Стакан водки — уже чересчур.

«Это как раз получится примерно 1%. Вот этого уже не надо делать. Не только потому, что голова будет болеть на следующий день, но и потому, что на иммунную систему это очень отрицательно влияет», — сказал директор центра.

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