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Пандемия коронавируса ,  
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Гинцбург разрешил бокал шампанского провакцинированным от COVID-19

Фото:Francois Mori / AP
Фото: Francois Mori / AP

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что люди, делающие прививку против коронавируса, могут позволить себе выпить бокал шампанского, сообщает «РИА Новости».

Гинцбург отметил, что «напиваться не надо», но «бокал шампанского выпить можно». Содержание алкоголя в крови более 1% влияет «не только на психику и поведение», но и на работу иммунной системы, пояснил ученый. Стакан водки — уже чересчур.

Вирусологи сочли допустимым выпить шампанское после вакцинации от COVID
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Фото:Кирилл Брага / РИА Новости

«Это как раз получится примерно 1%. Вот этого уже не надо делать. Не только потому, что голова будет болеть на следующий день, но и потому, что на иммунную систему это очень отрицательно влияет», — сказал директор центра.

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В декабре вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что те, кто делают прививку против COVID-19, должны воздержаться от алкоголя на 42 дня. Вакцина вводится дважды, второй раз — через 21 день. Поэтому в течение всех 42 дней необходимо отказаться от «принятия алкоголя и лекарств, которые угнетают иммунную систему», говорила она. Позднее глава Роспотребнадзора Анна Попова порекомендовала не употреблять алкоголь до и после вакцинации.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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