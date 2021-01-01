Собянин назвал число записавшихся на прививку москвичей

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Количество желающих получить прививку от COVID-19 в Москве за первые пять часов после запуска услуги по предварительной записи на вакцинацию составило 5 тыс. человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«За первые пять часов на прививку записалось 5 тысяч человек — учителя, врачи, соцработники, те, кто сегодня больше всего рискуют своим здоровьем и жизнью», — написал он в своем блоге.

Накануне Собянин объявил, что в Москве с 4 декабря открывается электронная запись на вакцинацию от коронавируса, а с 5 декабря в городе заработают прививочные пункты. По его словам, электронная запись открывается «с целью обкатки огромного механизма массовой вакцинации».

Услуга электронной записи на бесплатную вакцинацию от коронавирус заработала утром 4 декабря на портале mos.ru. Для прививки используется препарат Национального исследовательского центра имени Н.Ф. Гамалеи «Спутник V», всего в Москве откроется около 70 прививочных пунктов.