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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин назвал число записавшихся на прививку москвичей

Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Количество желающих получить прививку от COVID-19 в Москве за первые пять часов после запуска услуги по предварительной записи на вакцинацию составило 5 тыс. человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«За первые пять часов на прививку записалось 5 тысяч человек — учителя, врачи, соцработники, те, кто сегодня больше всего рискуют своим здоровьем и жизнью», — написал он в своем блоге.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Накануне Собянин объявил, что в Москве с 4 декабря открывается электронная запись на вакцинацию от коронавируса, а с 5 декабря в городе заработают прививочные пункты. По его словам, электронная запись открывается «с целью обкатки огромного механизма массовой вакцинации».

Услуга электронной записи на бесплатную вакцинацию от коронавирус заработала утром 4 декабря на портале mos.ru. Для прививки используется препарат Национального исследовательского центра имени Н.Ф. Гамалеи «Спутник V», всего в Москве откроется около 70 прививочных пунктов.

Материал дополняется.
 

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