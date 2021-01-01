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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве коронавирусом заразились более 6 тыс. человек

Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За минувшие сутки в столице коронавирусную инфекцию зафиксировали у 6075 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

Также за последние сутки было госпитализировано 1759 пациентов с коронавирусом, что является максимальным показателем по меньшей мере с начала осени. Это следует из данных оперативного штаба.Предыдущий рекорд госпитализаций был отмечен 24 ноября, тогда сообщалось что за сутки в больницы Москвы поступили 1648 больных с COVID-19.

На данный момент к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 437 человек.

Всего с начала пандемии число заболевших в Москве возросло до 577 177 человек. Из них выздоровели 428 418 пациентов, зафиксировано 8 603 летальных случаев.

Собянин заявил о напряженной ситуации с коронавирусом в Москве
Общество
Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве остается напряженной. По его словам, на прошлой неделе, с 16 по 22 ноября, количество выявленных случаев больных коронавирусной инфекцией увеличилось на 2%, а число госпитализаций выросло на 3%.

В связи с этим власти Москвы продлили до 15 января 2021 года ограничительные меры, срок которых истекал 29 ноября. В частности, люди старше 65 лет и лица, страдающие хроническими заболеваниями, продолжают оставаться на самоизоляции. Минимум 30% сотрудников предприятий по-прежнему должны работать в дистанционном формате. Также в столице действуют ограничения на ночную работу общепита и развлекательных заведений.

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