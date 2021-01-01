В Москве коронавирусом заразились более 6 тыс. человек

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За минувшие сутки в столице коронавирусную инфекцию зафиксировали у 6075 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

Также за последние сутки было госпитализировано 1759 пациентов с коронавирусом, что является максимальным показателем по меньшей мере с начала осени. Это следует из данных оперативного штаба.Предыдущий рекорд госпитализаций был отмечен 24 ноября, тогда сообщалось что за сутки в больницы Москвы поступили 1648 больных с COVID-19.

На данный момент к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 437 человек.

Всего с начала пандемии число заболевших в Москве возросло до 577 177 человек. Из них выздоровели 428 418 пациентов, зафиксировано 8 603 летальных случаев.