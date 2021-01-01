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Антикризисные меры ,  
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Мишустил выделил еще 10 млрд руб. на поддержку регионов на фоне пандемии

Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Правительство выделило дополнительные 10 млрд руб. на поддержку 25 регионов, доходы в чьи бюджеты упали на фоне пандемии коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, говорится на сайте правительства.

«На этот раз из резервного фонда выделят 10 млрд руб. Их распределят по 25 регионам, у которых из-за пандемии существенно сократились поступления в казну», — указано в сообщении.

Мишустин выделил регионам 80 млрд руб. на поддержку бюджетов в пандемию
Экономика

Дополнительное финансирование должно помочь региональным властям выполнить социальные обязательства перед жителями, в том числе закупить лекарства и поддержать жилищно-коммунальное хозяйство.

Объем дополнительной поддержки регионов в 2020 году составит 300 млрд руб. Весной правительство сформировало антикризисный фонд в таком размере для борьбы с последствиями распространения коронавируса.

Путин раскритиковал медленное освоение регионами денег на борьбу с COVID
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Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

Последний раз Мишустин выделял средства на поддержку стабильности бюджетов регионов в конце ноября. Тогда 39 регионам направили 80 млрд руб.

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Президент России Владимир Путин в ноябре раскритиковал медленное освоение в субъектах Федерации денег на борьбу с COVID-19. «Это непозволительно в любой ситуации, а тем более сейчас», — отметил российский лидер.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 8 декабря
Общество
Путин раскритиковал медленное освоение регионами денег на борьбу с COVID
Политика
Мишустин выделил регионам 80 млрд руб. на поддержку бюджетов в пандемию
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