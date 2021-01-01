Мишустил выделил еще 10 млрд руб. на поддержку регионов на фоне пандемии

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Правительство выделило дополнительные 10 млрд руб. на поддержку 25 регионов, доходы в чьи бюджеты упали на фоне пандемии коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, говорится на сайте правительства.

«На этот раз из резервного фонда выделят 10 млрд руб. Их распределят по 25 регионам, у которых из-за пандемии существенно сократились поступления в казну», — указано в сообщении.

Дополнительное финансирование должно помочь региональным властям выполнить социальные обязательства перед жителями, в том числе закупить лекарства и поддержать жилищно-коммунальное хозяйство.

Объем дополнительной поддержки регионов в 2020 году составит 300 млрд руб. Весной правительство сформировало антикризисный фонд в таком размере для борьбы с последствиями распространения коронавируса.