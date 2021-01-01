Мадуро заявил о готовности уйти в отставку

В случае победы оппозиции на парламентских выборах президент Венесуэлы Николас Мадуро готов уйти в отставку. Об этом глава государства заявил в ходе своего выступления в Каракасе, которое транслировалось по государственному телевидению.

«Если победит оппозиция, то я уйду с поста президента», — цитирует его слова агентство ТАСС.

Выборы в Национальную ассамблею — однопалатный парламент Венесуэлы — продут 6 декабря. В них примут участие 107 партий и политических объединений. Партия экс-спикера и самопровозглашенного президента страны Хуана Гуайдо от участия в выборах отказалась.

Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны в январе 2019 года. Тогда в Венесуэле начались массовые протесты на фоне тяжелого экономического положения. Протестующие и оппозиция обвиняли власти в злоупотреблении кредитами, которые были получены по венесуэльской программе льготных поставок нефти «Петрокарибе». Несколько мировых лидеров, а том числе действующий президент США Дональд Трамп, признали его новым лидером Венесуэлы.