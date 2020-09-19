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Политолог Валерий Соловей сообщил о задержании в Москве

Валерий Соловей (в центре)
Валерий Соловей (в центре) (Фото: demforum2020 / Twitter)

В Москве на Тверском бульваре после акции солидарности с протестующими в Белоруссии и Хабаровске «День перемен» был задержан организатор акции, политолог Валерий Соловей. Об этом он сам сообщил РБК.

По словам политолога, его задержали, после того как он несколько раз призвал людей расходиться и сам направился в метро.

«В 50 метрах от метро меня внезапно задержали. Сейчас вменяют административное правонарушение, по-моему 20 ст. 1 или 2 (ст. 20.2 КоАП — «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». — РБК), пока не очень понятно. Сидеть мне еще тут часа три минимум, наверное, за это время я узнаю статью», — рассказал Соловей.

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В пресс-службе Главного управления МВД по Москве сообщили РКБ, что к ним информация о задержании Соловья не поступала.

Валерий Соловей — один из организаторов акции «День перемен». В Москве участники должны были выстроиться в цепочку на Цветном бульваре.

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