Политолог Соловей сообщил о своем задержании в Петербурге

Валерий Соловей (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Политолог Валерий Соловей сообщил в своем Telegram-канале, что был задержан в Санкт-Петербурге.

«Я был задержан со своими сторонниками в городе Санкт-Петербурге», — написал он в Telegram.

Затем Соловей опубликовал видеозапись, на которой видно, как уезжает автомобиль с надписью «Полк ППСП ГУ МВД России». «Видео: как меня увозят», — написал политолог. Позднее он сообщил, что «продолжает сидеть в машине».

«Новой газете» Соловей рассказал, что его задержали рядом с Гостиным двором «за нарушение масочного режима». По его словам, он «просто гулял».

«Около Гостиного двора всегда собираются политически активные люди, многие из них меня знают. Они стали подходить и задавать вопросы», — рассказал политолог. Он утверждает, что его задержание не связано со встречей сторонников движения «Перемен», которое создал и возглавил сам Соловей в октябре этого года.