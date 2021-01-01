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Политолог Соловей сообщил о своем задержании в Петербурге

Валерий Соловей
Валерий Соловей (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Политолог Валерий Соловей сообщил в своем Telegram-канале, что был задержан в Санкт-Петербурге.

«Я был задержан со своими сторонниками в городе Санкт-Петербурге», — написал он в Telegram.

Затем Соловей опубликовал видеозапись, на которой видно, как уезжает автомобиль с надписью «Полк ППСП ГУ МВД России». «Видео: как меня увозят», — написал политолог. Позднее он сообщил, что «продолжает сидеть в машине».

«Новой газете» Соловей рассказал, что его задержали рядом с Гостиным двором «за нарушение масочного режима». По его словам, он «просто гулял».

«Около Гостиного двора всегда собираются политически активные люди, многие из них меня знают. Они стали подходить и задавать вопросы», — рассказал политолог. Он утверждает, что его задержание не связано со встречей сторонников движения «Перемен», которое создал и возглавил сам Соловей в октябре этого года.

Активист, редактор «ЯГражданин!» Сергей Беляев, в свою очередь, рассказал «Фонтанке», что рядом с Гостиным двором проходила встреча сторонников движения «Перемен» с Соловьем, однако ее сорвали: люди, представившиеся сторонниками движения Захара Прилепина «За правду», бросили в толпу дымовую шашку и раскидали листовки, на которых было написано: «От подобных «Перемен» попадет Россия в плен». Один из нападавших был задержан полицейскими, сообщил Соловей «Новой газете».

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В сентябре Соловья задержали в центре Москвы. Тогда на Тверском бульваре проходила акция солидарности с протестующими в Белоруссии и Хабаровске «День перемен», организованная политологом. Соловей тогда сообщил, что был задержан, после того как несколько раз попросил людей разойтись и сам направился в метро.

В июне Соловей — профессор МГИМО — заявил, что решил уволиться из вуза по политическим причинам. В беседе с РБК он уточнил, что в МГИМО его «настойчиво попросили уйти», мотивировав это политикой. Соловей работал на кафедре рекламы и связей с общественностью более десяти лет. Политолог выступает с критикой действующей власти.

политолог задержание Санкт-Петербург
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