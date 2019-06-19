Политолог Соловей заявил об уходе из МГИМО по «политическим причинам»

Политолог Соловей заявил об уходе из МГИМО по «политическим причинам»

Профессор МГИМО политолог Валерий Соловей на своей странице в Facebook написал, что увольняется из вуза по собственному желанию по политическим причинам.

По словам Соловья, он прекращает преподавательскую деятельность и будет писать книгу по заказу «очень крупного европейского издательства».

В беседе с РБК политолог уточнил, что в МГИМО его «настойчиво попросили уйти», мотивировав свое желание политикой.

«У Валерия Дмитриевича закончился контракт, и он принял это самостоятельное решение — уйти по собственному желанию. Какие политические причины имеются в виду — имеет смысл уточнить у него», — заявили РБК в пресс-службе МГИМО.

Соловей преподавал в МГИМО 11 лет, он работал на кафедре рекламы и связей с общественностью. Политолог регулярно критикует действующую власть и лично президента Владимира Путина.