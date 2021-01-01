Каждый пятый россиянин заявил о планах работать после выхода на пенсию

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Каждый пятый россиянин (22%) намерен продолжать работать после выхода на пенсию. Это следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) об отношении к работающим пенсионерам.

В то же время большинство опрошенных — 70% россиян допенсионного возраста — не знают точно, будут ли работать после выхода на пенсию, так как, по их словам, это будет зависеть от обстоятельств. 7% россиян не планируют продолжать работу после выхода на пенсию.

ВЦИОМ также спрашивал россиян об отношении к работающим пенсионерам. Почти четверть россиян считают, что можно только посочувствовать тем, кого обстоятельства вынуждают работать в старости (23%). Чаще других такое мнение высказывали молодые люди в возрасте 18–24 лет (30%). Главной причиной, вынуждающих россиян продолжать работать и после достижения ими пенсионного возраста, 74% опрошенных назвали недостаточный размер пенсии. В то же время 45% респондентов заявили, что если пожилой человек хочет продолжать работать, никто не должен ему это запрещать.

Опрос проводили 1 сентября 2020 года методом телефонного интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров. В опросе приняли участие 1600 россиян старше 18 лет. Вероятность статистической ошибки не превышает 2,5%.