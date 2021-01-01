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Каждый пятый россиянин заявил о планах работать после выхода на пенсию

Фото:Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Каждый пятый россиянин (22%) намерен продолжать работать после выхода на пенсию. Это следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) об отношении к работающим пенсионерам.

В то же время большинство опрошенных — 70% россиян допенсионного возраста — не знают точно, будут ли работать после выхода на пенсию, так как, по их словам, это будет зависеть от обстоятельств. 7% россиян не планируют продолжать работу после выхода на пенсию.

ВЦИОМ также спрашивал россиян об отношении к работающим пенсионерам. Почти четверть россиян считают, что можно только посочувствовать тем, кого обстоятельства вынуждают работать в старости (23%). Чаще других такое мнение высказывали молодые люди в возрасте 18–24 лет (30%). Главной причиной, вынуждающих россиян продолжать работать и после достижения ими пенсионного возраста, 74% опрошенных назвали недостаточный размер пенсии. В то же время 45% респондентов заявили, что если пожилой человек хочет продолжать работать, никто не должен ему это запрещать.

Опрос проводили 1 сентября 2020 года методом телефонного интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров. В опросе приняли участие 1600 россиян старше 18 лет. Вероятность статистической ошибки не превышает 2,5%.

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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Наиболее высокие требования к размеру будущей пенсии предъявляют программисты, финансисты и строители, писал ранее РБК на основании опроса сервиса по подбору персонала «Работа.ру» и российского негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка. После выхода на пенсию они хотели бы получать выше 100 тыс. руб. в месяц. Самые скромные запросы у работников производства: те оценили свои потребности в 30–40 тыс. руб. в месяц.

В ноябре текущего года Государственная дума в третьем чтении приняла правительственный законопроект, продлевающий заморозку накопительной части пенсии до конца 2023 года, позднее законопроект поддержал Совфед. Документ направлен на подпись президенту России.

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Впервые власти пошли на такой шаг в 2014 году в качестве разовой меры. В конце 2019 года президент Владимир Путин подписал указа о продлении такой заморозки до конца 2022 года.

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