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Россияне назвали размер пенсии для комфортной жизни в старости

Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Российские представители различных профессий оценили уровень пенсии, необходимый им для комфортной жизни в старости. Наибольшие запросы оказались у программистов, финансистов и строителей. Это следует из данных опроса, проведенного сервисом по подбору персонала «Работу.ру» и российским негосударственным пенсионным фондом (НПФ) «Сбербанка» (есть у РБК). 

Большинство сотрудников из области финансирования, программирования и строительства сошлись на том, что после выхода на пенсию хотели бы получать больше 100 тыс. руб. в месяц. Так ответили 23% работников IT-сферы, 20% строителей и 22% финансистов.

В опросе участвовали более 3 тыс. специалистов из восьми отраслей. 

Медики, учителя, работники кафе и ресторанов, водители оценили свои потребности несколько ниже: самый популярный ответ среди них — от 40 тыс. до 50 тыс. в месяц. Эти цифры отметили 23% поваров и официантов, 21% медиков и учителей, 19% работников транспорта и логистики.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Каждый пятый работник производства хотел бы в старости получать 30 тыс. — 40 тыс. руб. в месяц.

«Любых специалистов объединяет то, что на одну только государственную пенсию они вряд ли смогут реализовать все свои планы после 60-65 лет», — отметил генеральный директор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий.

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Ранее опрос исследовательской лаборатории Левада-центра (Levada Lab) показал, что россияне допенсионного возраста в массе своей отрицательно относятся к идее дополнительных отчислений с зарплат на негосударственную накопительную пенсию. Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов пояснил РБК, что доля россиян, не желающих делать дополнительные взносы на пенсию, примерно совпадает с долей тех, у кого нет никаких сбережений. Фактически, независимо от их желания, у них просто нет возможности делать эти отчисления.

пенсия Пенсионный фонд опрос
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
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