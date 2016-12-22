Совфед продлил заморозку накопительной пенсии до 2021 года

Совет Федерации одобрил закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2021 года, говорится в сообщении на сайте верхней палаты парламента.

С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от зарплат россиян направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты действующим пенсионерам. Такая норма действует до 2020 года, документ продлевает ее еще на год.

Согласно принятым поправкам Пенсионный фонд обязан «учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2021 году исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии». В финансово-экономическом обосновании закона говорится, что заморозка накопительной пенсии уменьшит трансферт из бюджета в Пенсионный фонд на 609,1 млрд руб.