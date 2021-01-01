В Венесуэле продлили голосование на парламентских выборах

Национальный избирательный совет Венесуэлы на час продлил время работы избирательных участков на парламентских выборах. Об этом сообщил вице-президент совета Леонардо Моралес, пишет венесуэльская газета El Universal.

Сроки голосования увеличили до 19:00 воскресенья по местному времени (02:00 понедельника по мск). Моралес пояснил, что это сделано из-за очередей, скопившихся перед избирательными участками.

Венесуэльцы должны избрать 227 парламентариев в Национальную ассамблею на период с 2021 по 2026 год. В выборах участвуют более 14 тыс. кандидатов от 107 политических объединений.

Ранее в выборах отказалась участвовать партия экс-спикера и самопровозглашенного президента страны Хуана Гуайдо. Он провозгласил себя временным президентом в январе 2019 года на фоне массовых протестов из-за тяжелого экономического положения. Несколько мировых лидеров, в том числе действующий президент США Дональд Трамп, признали Гуайдо новым лидером Венесуэлы.