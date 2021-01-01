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Лукашенко обвинил НАТО в планах захватить западные земли Белоруссии

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, заместитель государственного секретаря Совета безопасности Владимир Арчаков, Александр Лукашенко и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей (слева направо) во время сессии Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (в режиме&nbsp;видеоконференцсвязи)
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, заместитель государственного секретаря Совета безопасности Владимир Арчаков, Александр Лукашенко и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей (слева направо) во время сессии Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (в режиме видеоконференцсвязи) (Фото: Николай Петров / БелТА / ТАСС)

В НАТО создается военная группировка для захвата западных белорусских земель. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Глава государства выразил серьезную обеспокоенность наращиванием военного присутствия США и НАТО у западных границ страны.

«Дело, цитирую, «в исторической принадлежности белорусских земель Польше». Это заявляется уже в открытом режиме. Разве я как президент и белорусы могут с этим согласиться? Оказывается там, где мы сегодня живем, нам не принадлежат эти земли. Ясно кому. В этом направлении и действуют», — отметил он.

Лукашенко заявил о планах Польши создать «спецсилы» против Минска
Политика
<p>Александр Лукашенко</p>

По словам Лукашенко, Минск видит увеличение системных мероприятий военного характера на территории Польши и в государствах Балтии. Он также заявил о планах Варшавы разместить дополнительный американский контингент на своей территории и создать новые объекты военной инфраструктуры.

Белорусский лидер добавил, что сейчас в мире наблюдается, как международный порядок скатывается в сторону так называемого управляемого хаоса.

Ранее, 27 ноября, Лукашенко со ссылкой на данные белорусских служб заявлял, что Польша призвала страны НАТО учредить специальные силы безопасности в составе армии стран Балтии для борьбы с белорусской властью.

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Лукашенко не раз обвинял страны Запада в организации протестов в Белоруссии. Так, в августе он говорил, что белорусские спецслужбы отследили звонки из Польши, Великобритании и Чехии, поступавшие организаторам протестных акций.

 

Александр Лукашенко НАТО Белоруссия
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