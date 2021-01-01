Главврач Филатовской больницы оценил сроки «отступления» пандемии

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Пандемия коронавируса в России может закончиться в конце 2021 года. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил главврач Московской городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко.

«Если мы уже начинаем вакцинировать, люди еще болеют, уже довольно-таки приличная часть соприкоснется с этим вирусом, поэтому, я думаю, к окончанию 2021 года коронавирусная инфекция должна отступить», — ответил Вечорко на соответствующий вопрос.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что власти делают все, что в их силах, чтобы пандемия завершилась в 2021 году. По его словам, массовая вакцинация граждан во всех регионах России начнется в январе следующего года.

Ранее в ВОЗ заявили, что окончание пандемии в России — не вопрос «каких-то нескольких месяцев». По словам представителя организации в России Мелиты Вуйнович, окончание пандемии можно ждать только тогда, когда у населения будет достаточный уровень иммунитета к заболеванию и когда люди адаптируют свое поведение к жизни с вирусом.