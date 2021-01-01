Главврач Филатовской больницы оценил сроки «отступления» пандемии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 74,25 (-0,95) Инвестиции, 04 дек, 12:31
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 90,26 (-0,93) Инвестиции, 04 дек, 12:31
Вертолет с 8 пассажирами совершил вынужденную посадку в ХМАО Общество, 17:33 Вы купили грузовик: считаем и сравниваем издержки РБК и Scania, 17:32 Сын Шумахера стал чемпионом «Формулы-2» Спорт, 17:17 Суд в Петербурге отправил подростка в СИЗО за убийство бабушки Общество, 17:14 Два фельдшера скорой помощи пострадали в ДТП с иномаркой в Москве Общество, 17:11 РБК Pro: как Илон Маск разозлил влиятельнейший профсоюз Германии Pro, 17:08 Мужская сборная по биатлону стала четвертой в эстафете на Кубке мира Спорт, 16:50 Минобрнауки пообещало увеличить число бюджетных мест в региональных вузах Общество, 16:45 Главные причины старения кожи лица и как им противостоять «РБК Стиль» и Sisley, 16:42 Главврач Филатовской больницы оценил сроки «отступления» пандемии Общество, 16:35 «Уфа» без Рахимова обыграла «Ростов» в выездном матче Спорт, 16:28 Фигуристы Мишина и Галлямов победили на этапе Кубка России Спорт, 16:24 Криптовалюта сооснователя Apple Стива Возняка выросла на 1250% за 4 дня Крипто, 16:14 В Москве задержали ранившего несовершеннолетнюю из травмата полицейского Общество, 16:04
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽74,05 -0,54% EUR/RUB ₽89,8 -0,66% EUR/USD $1,21 -0,11%
Пандемия коронавируса ,  
0 

Главврач Филатовской больницы оценил сроки «отступления» пандемии

Фото:Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Пандемия коронавируса в России может закончиться в конце 2021 года. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил главврач Московской городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко.

«Если мы уже начинаем вакцинировать, люди еще болеют, уже довольно-таки приличная часть соприкоснется с этим вирусом, поэтому, я думаю, к окончанию 2021 года коронавирусная инфекция должна отступить», — ответил Вечорко на соответствующий вопрос.

В ВОЗ исключили скорое окончание пандемии коронавируса в России
Общество
Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что власти делают все, что в их силах, чтобы пандемия завершилась в 2021 году. По его словам, массовая вакцинация граждан во всех регионах России начнется в январе следующего года.

Ранее в ВОЗ заявили, что окончание пандемии в России — не вопрос «каких-то нескольких месяцев». По словам представителя организации в России Мелиты Вуйнович, окончание пандемии можно ждать только тогда, когда у населения будет достаточный уровень иммунитета к заболеванию и когда люди адаптируют свое поведение к жизни с вирусом.

В мэрии Москвы допустили снятие основной части ограничений, связанных с коронавирусом, в середине 2021 года. «Рассчитываем, что к динамичному восстановлению экономика перейдет уже к середине следующего года, когда, мы надеемся, удастся снять бóльшую часть действующих на сегодняшний день ограничений», — сказал заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Читайте на РБК Pro
Миллиарды на буррито: как Chipotle стала любимой мексиканской закусочной Престарелый стартап: как Boston Dynamics 30 лет пытается заработать Мартин Линдстром — РБК Pro: «Секс больше не продает» Как просить прибавку к зарплате: основные правила и частые ошибки
коронавирус
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽74,05 -0,54% EUR/RUB ₽89,8 -0,66% EUR/USD $1,21 -0,11%
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 декабря
Общество
Ученые нашли устойчивые к антителам мутации коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter