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Пандемия коронавируса ,  
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В ВОЗ исключили скорое окончание пандемии коронавируса в России

Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Завершение пандемии коронавируса в России — не вопрос ближайших месяцев. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью ТАСС.

По ее словам, окончание пандемии можно ждать только тогда, когда у населения будет достаточный уровень иммунитета к заболеванию, и когда люди адаптируют свое поведение к жизни с вирусом.

«Мы должны научиться жить с этим вирусом, а не позволять ему управлять нашей жизнью», — сказала Вуйнович. Она добавила, что это не вопрос «каких-то нескольких месяцев».

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Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что власти делают все необходимое, чтобы пандемия коронавирусной инфекции завершилась в стране в 2021 году. По его словам, в январе-феврале в России начнется массовая вакцинация населения от коронавируса. Также министр отметил, что медицинские работники, учителя и сотрудники служб жизнеобеспечения, входящие в группы риска, получат прививку уже в декабре.

В России за прошедшие сутки COVID-19 выявили у 26 338 человек, всего коронавирус обнаружили у 2 295 654 человек. 

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