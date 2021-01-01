В ВОЗ исключили скорое окончание пандемии коронавируса в России

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Завершение пандемии коронавируса в России — не вопрос ближайших месяцев. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью ТАСС.

По ее словам, окончание пандемии можно ждать только тогда, когда у населения будет достаточный уровень иммунитета к заболеванию, и когда люди адаптируют свое поведение к жизни с вирусом.

«Мы должны научиться жить с этим вирусом, а не позволять ему управлять нашей жизнью», — сказала Вуйнович. Она добавила, что это не вопрос «каких-то нескольких месяцев».

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что власти делают все необходимое, чтобы пандемия коронавирусной инфекции завершилась в стране в 2021 году. По его словам, в январе-феврале в России начнется массовая вакцинация населения от коронавируса. Также министр отметил, что медицинские работники, учителя и сотрудники служб жизнеобеспечения, входящие в группы риска, получат прививку уже в декабре.