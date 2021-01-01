МЧС отправило в Нагорный Карабах пиротехников и кинологов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 74,25 (-0,95) Инвестиции, 04 дек, 12:31
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 90,26 (-0,93) Инвестиции, 04 дек, 12:31
Допрос подозреваемых в убийстве семьи в Волоколамске. Видео Общество, 11:38 В России за сутки от коронавируса умерли 457 человек Общество, 11:26 Форум «Итоги года с РБК. Рынок недвижимости 2020» состоится 9 декабря Партнерский материал, 11:24 В России впервые выявили более 29 тыс. заражений COVID-19 за сутки Общество, 11:24 В Москве за сутки выявили более 7,5 тыс. зараженных COVID-19 Общество, 11:22 Во Приморье восстановили движение по мосту на остров Русский Общество, 11:19 Тренер «Уфы» Рахимов не полетел на матч с «Ростовом» из-за давления Спорт, 11:00 Левередж. Что это и почему позволяет зарабатывать на криптовалюте больше Крипто, 11:00 Новогодний чек-лист: как выбрать подарки и не сойти с ума РБК Стиль и Lego, 10:59 Похороны Виктора Понедельника пройдут в Ростове Спорт, 10:50 Как придумать стоящую бизнес-идею: пять советов Pro, 10:46 В Ростове загорелся павильон с пиротехникой. Видео Общество, 10:40 Глава CDC предупредил о сложнейшей зиме в истории здравоохранения США Общество, 10:20 МЧС отправило в Нагорный Карабах пиротехников и кинологов Политика, 10:12
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽74,05 -0,54% EUR/RUB ₽89,8 -0,66% EUR/USD $1,21 -0,11%
Конфликт в Нагорном Карабахе ,  
0 

МЧС отправило в Нагорный Карабах пиротехников и кинологов

Фото:МЧС России
Фото: МЧС России

МЧС России увеличит группировку своих сил и средств для выполнения гуманитарной миссии в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как говорится в сообщении, 6 декабря из Москвы вылетел спецборт ИЛ-76 с группой спасателей, в состав которой вошли кинологи, пиротехники, горноспасатели центра Лидер, связисты Рузского ЦОПУ (Центр обеспечения пунктов управления), специалисты Ногинского спасательного центра, а также психологи. В Карабах также отправили технику и оборудование, включая три пассажирских автобуса.

Перед отправкой спасатели прошли тест на отсутствие коронавирусной инфекции.

В Нагорный Карабах прибыла дополнительная группировка МЧС России
Общество
Фото:МЧС России

О том, что МЧС будет работать в составе группировки гуманитарного реагирования в Нагорном Карабахе, стало известно 15 ноября, спустя пять дней после окончания боевых действий между Азербайджаном и Арменией. 26 ноября МЧС отправило в регион дополнительные силы и средства.

Согласно подписанному в начале ноября мирному соглашению между Арменией, Азербайджаном и Россией в Карабахе разместятся российские миротворцы сроком на пять лет с возможностью продления. Миротворческий контингент был полностью развернут 20 ноября, в регион перебросили 1960 человек и 552 единицы техники.

Территориальные итоги соглашения о мире в Нагорном Карабахе. Карта
Политика

Читайте на РБК Pro
Миллиарды на буррито: как Chipotle стала любимой мексиканской закусочной Престарелый стартап: как Boston Dynamics 30 лет пытается заработать Мартин Линдстром — РБК Pro: «Секс больше не продает» Как просить прибавку к зарплате: основные правила и частые ошибки
МЧС Нагорный Карабах
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽74,05 -0,54% EUR/RUB ₽89,8 -0,66% EUR/USD $1,21 -0,11%
Материалы по теме
В Нагорный Карабах прибыла дополнительная группировка МЧС России
Общество
Первая колонна с гумпомощью от МЧС России прибыла в Степанакерт
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter