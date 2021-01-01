МЧС отправило в Нагорный Карабах пиротехников и кинологов

Фото: МЧС России

МЧС России увеличит группировку своих сил и средств для выполнения гуманитарной миссии в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как говорится в сообщении, 6 декабря из Москвы вылетел спецборт ИЛ-76 с группой спасателей, в состав которой вошли кинологи, пиротехники, горноспасатели центра Лидер, связисты Рузского ЦОПУ (Центр обеспечения пунктов управления), специалисты Ногинского спасательного центра, а также психологи. В Карабах также отправили технику и оборудование, включая три пассажирских автобуса.

Перед отправкой спасатели прошли тест на отсутствие коронавирусной инфекции.

О том, что МЧС будет работать в составе группировки гуманитарного реагирования в Нагорном Карабахе, стало известно 15 ноября, спустя пять дней после окончания боевых действий между Азербайджаном и Арменией. 26 ноября МЧС отправило в регион дополнительные силы и средства.