МЧС перебросит оперативную группу в Нагорный Карабах

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Подразделения пограничной службы ФСБ и МЧС России будут работать в составе центра гуманитарного реагирования в Нагорном Карабахе. Об этом, как передает «Интерфакс», сообщили в Национальном центре управления обороной России.

«15 ноября 2020 года для наращивания группировки формируемого центра осуществляется перебазирование оперативной группы МЧС России, которая войдет в состав «ведомственного центра оперативного реагирования», — говорится в сообщении.

Также, по словам российских военных, группировка будет наращиваться в том числе за счет сил и средств пограничной службы ФСБ России и представителей других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации.

Ранее в Азербайджане заявили, что власти Армении попросили отсрочку на вывод войск и гражданского населения из Кельбаджарского района до 25 ноября. Баку дал свое согласие «из гуманитарных соображений». Помимо Кельбаджарского района, Армения по соглашению с Азербайджаном должна до 20 ноября освободить Агдамский и территории в Газахском районе, а до 1 декабря — Лачинский район.

Боевые действия в Карабахе закончились 10 ноября. Главы Азербайджана, Армении и России подписали соглашение, согласно которому Армения выводит свои войска из оккупированных территорий, а в места соприкосновения вводятся российские миротворцы.