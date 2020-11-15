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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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МЧС перебросит оперативную группу в Нагорный Карабах

Фото:Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Подразделения пограничной службы ФСБ и МЧС России будут работать в составе центра гуманитарного реагирования в Нагорном Карабахе. Об этом, как передает «Интерфакс», сообщили в Национальном центре управления обороной России.

«15 ноября 2020 года для наращивания группировки формируемого центра осуществляется перебазирование оперативной группы МЧС России, которая войдет в состав «ведомственного центра оперативного реагирования», — говорится в сообщении.

Также, по словам российских военных, группировка будет наращиваться в том числе за счет сил и средств пограничной службы ФСБ России и представителей других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации.

Ранее в Азербайджане заявили, что власти Армении попросили отсрочку на вывод войск и гражданского населения из Кельбаджарского района до 25 ноября. Баку дал свое согласие «из гуманитарных соображений». Помимо Кельбаджарского района, Армения по соглашению с Азербайджаном должна до 20 ноября освободить Агдамский и территории в Газахском районе, а до 1 декабря — Лачинский район.

Боевые действия в Карабахе закончились 10 ноября. Главы Азербайджана, Армении и России подписали соглашение, согласно которому Армения выводит свои войска из оккупированных территорий, а в места соприкосновения вводятся российские миротворцы.

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В результате боев обе стороны понесли потери, в том числе и среди гражданского населения. Стороны трижды договаривались установить режим прекращения огня, в том числе при посредничестве России и США, однако попытки оказались неудачны.

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