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В Нагорный Карабах прибыла дополнительная группировка МЧС России

Фото:МЧС России
Фото: МЧС России

В столицу непризнанного Нагорного Карабаха Степанакерт прибыла дополнительная группировка российского МЧС, ее участники должны помочь местному населению. Об этом сообщил представитель группы, передает «РИА Новости».

«В Нагорный Карабах прибыла сводная группировка МЧС России, состоящая из спасателей Ногинского и Тульского спасцентров и центра «Лидер». Также прибыли представители центрального аппарата МЧС и специалисты Минэнерго», — уточнил он.

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В МЧС отмечали, что все участники группы прошли тестирование на коронавирус и стрессоустойчивость. Самолет Ил-76 вылетел с ними накануне, на борту находилось необходимое оборудование, в том числе палатки, световые башни, бензиновые генераторы.

Ранее в Национальном центре управления обороной России сообщили, что российские силы в Карабахе усилят сотрудниками МЧС, пограничной службы ФСБ и представителями других федеральных органов исполнительной власти России.

В начале ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали мирное соглашение. Оно предусматривает размещение в Карабахе российских миротворцев сроком на пять лет с возможностью продления. Миротворческий контингент был полностью развернут 20 ноября, в регион перебросили 1960 человек и 552 единицы техники.

Нагорный Карабах МЧС миротворцы
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