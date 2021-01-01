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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Миротворцы обезвредили около 1 тыс. взрывоопасных предметов в Карабахе

Фото:mil.ru
Фото: mil.ru

Российские военнослужащие обезвредили около 1 тыс. взрывоопасных предметов в Нагорном Карабахе и обеспечили безопасность работ по восстановлению линий электропередач в Лачинском коридоре. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, всего во время миротворческой операции в Карабахе инженерные подразделения очистили от взрывоопасных предметов более 29 га местности и около 10 км дорог. Также они проверили более ста домов и социально значимых объектов.

Как российские саперы очищают Карабах от мин. Видео
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За прошедшие сутки на территории Нагорного Карабаха восстановили три опоры линий электропередач, 1,2 тыс. м газопровода, более 1,5 тыс. м линий связи, а также две трансформаторные подстанции, отметили в Минобороны.

По соглашению о прекращении огня, заключенному лидерами России, Армении и Азербайджана, российская сторона обязалась ввести в Карабах 1960 миротворцев и боевую технику. Миротворческий контингент развернут вдоль линии соприкосновения сторон и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах.

Нагорный Карабах миротворцы
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