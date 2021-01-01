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Политика ,  
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Захарова ответила на призыв США к ЕС по «Северному потоку — 2»

Призыв американского посольства к Евросоюзу и Германию объявить мораторий на строительство газопровода «Северный поток-2» — это политическая агрессия, написала в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Российская труба, куда, когда и как бы она ни шла, какими бы договорами она ни была легитимизирована, вызывает у США десятилетиями одну реакцию — политической агрессии и незаконного противодействия», — отметила Захарова.

Она напомнила, что в марте 2014 года в газете The Washington Times вышла статья под названием «Администрация Рейгана предупреждала, что поставки российского газа через Украину ослабят Запад». В ней говорилось, что в 1981 году советники в администрации президента США Рональда Рейгана призывали к противодействию новому трубопроводу из России в Европу.

Еврокомиссия выступила против расширения санкций по «Северному потоку-2»
Политика
Трубы для газопровода &laquo;Северный поток-2&raquo; в порту Мукран

Ранее исполняющая обязанности посла США в ФРГ Робин Куинвилл призвала ЕС и Германию объявить мораторий на строительство газопровода «Северный поток-2».

По ее словам, «Северный поток-2» — это не просто экономический проект, но и «политический инструмент Кремля». Куинвилл добавила, что цель этого проекта — «обойти Украину и разделить Европу».

Вашингтон считает, что «Северный поток-2» является угрозой европейской безопасности. В Берлине и ЕС с такой оценкой не согласны и утверждают, что вопросы европейской энергетической политики должны решаться в Европе, а не в США. В Кремле отмечали, что речь идет о коммерческом, а не политическом проекте.

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