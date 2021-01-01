Пресс-секретарь Горбачева сообщил о его самочувствии в период пандемии

Бывший президент СССР Михаил Горбачев соблюдает все предписания врачей на фоне пандемии коронавирусной инфекции и находится на самоизоляции. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко, передает «РИА Новости».

«Да. Естественно, это связано и с накопившимися медицинскими проблемами. И все мы прекрасно понимаем, что в этом возрасте врачи особенно строго относятся к соблюдению режима», — сказал Палажченко на вопрос о том, действительно ли Горбачев находится на самоизоляции.

По словам руководителя пресс-службы, состояние Горбачева «вполне бодрое». В марте следующего года экс-президенту СССР исполнится 90 лет. Отмечать предстоящий юбилей пока планируются в онлайн-формате.

Палажченко добавил, что сейчас невозможно проводить не только масштабные мероприятия, но и встречи с ближайшими родственниками. По его словам, возраст и медицинское состояние Горбачева «требуют особого внимания к состоянию здоровья и к выполнению всех рекомендаций врачей».