Еще один регион объявил 31 декабря выходным днем

Мурманск (Фото: Лев Федосеев / ТАСС)

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил 31 декабря выходным днем. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«31 декабря в этом году выпадает на четверг. Принял решение сделать этот день нерабочим», — написал Чибис. Таким образом, северяне смогут «провести последний день 2020 года со своими семьями», отметил он.

В конце ноября Госдума отказалась сделать 31 декабря выходным днем на федеральном уровне. В начале декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что официально последний день года остается рабочим, однако регионы могут самостоятельно объявлять его выходным.

Первым регионом, объявившим 31 декабря выходным днем, стала Белгородская область. Выходным предпраздничный день также будет в Курской области, Республике Крым, Ставропольском крае, Татарстане. Губернатор Архангельской области Александр Цибульский накануне предложил жителям проголосовать по вопросу объявления 31 декабря нерабочим днем.