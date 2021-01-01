Глава Архангельской области запустил опрос о выходном дне 31 декабря

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Губернатор Архангельской области Александр Цибульский на своей странице во «ВКонтакте» запустил голосование о том, следует ли объявить 31 декабря выходным в регионе, а вместо него сделать рабочим днем 26 декабря.

«Предлагаю проголосовать за один из вариантов ответа на вопрос: «Какой выходной день выбираете Вы?» Решение будет принято по суммарным итогам голосования на трех моих ресурсах — в Telegram-канале, Instagram, «ВКонтакте», — написал глава региона.

Ранее 31 декабря объявили выходным вместо субботы, 26 декабря, в Татарстане, Крыму, Курской и Белгородской областях.

В конце ноября Госдума отклонила проект закона, в соответствии с которым предлагалось объявить 31 декабря выходным на федеральном уровне.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение об объявлении 31 декабря выходным днем регионы могут принять самостоятельно. Он напомнил, что официально этот день является рабочим.

Это не первый случай, когда главы российских регионов предлагают объявить 31 декабря выходным. Аналогичное решение было принято в прошлом году в Еврейской автономной области, Ненецком автономном округе, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Якутии и Татарстане, а также в Калининградской, Свердловской, Волгоградской, Магаданской и Амурской областях.