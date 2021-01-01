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Еще два региона объявили 31 декабря выходным днем

Фото:Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение, согласно которому 31 декабря в регионе объявлено выходным днем. Документ опубликован на сайте правительства республики.

Накануне о том, что 31 декабря будет выходным днем, сообщил также губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. На своей странице в Instagram он поделился результатами голосования среди жителей региона, в котором абсолютное большинство проголосовало за то, чтобы 31 декабря сделать нерабочим днем. «Так тому и быть», — заключил он.

В Крыму 31 декабря объявили выходным днем
Общество
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Выходной 31 декабря в Татарстане сделали вместо субботы, 26 декабря. Перенесли выходной день с субботы на последний день года также в Крыму, в Курской и Белгородской областях.

Ранее Госдума отклонила проект закона, в соответствии с которым предлагалось объявить 31 декабря выходным днем на федеральном уровне.

В Кремле напомнили, что решение об объявлении 31 декабря выходным днем регионы могут принять самостоятельно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что официально этот день является рабочим.

В прошлом году 31 декабря был выходным днем в некоторых регионах. Так, соответствующее решение приняли в том числе в Еврейской автономной области, Ненецком автономном округе, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Якутии и Татарстане, а также в Калининградской, Свердловской, Волгоградской, Магаданской и Амурской областях.

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31 декабря Татарстан Ставропольский край
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