Еще два региона объявили 31 декабря выходным днем

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Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение, согласно которому 31 декабря в регионе объявлено выходным днем. Документ опубликован на сайте правительства республики.

Накануне о том, что 31 декабря будет выходным днем, сообщил также губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. На своей странице в Instagram он поделился результатами голосования среди жителей региона, в котором абсолютное большинство проголосовало за то, чтобы 31 декабря сделать нерабочим днем. «Так тому и быть», — заключил он.

Выходной 31 декабря в Татарстане сделали вместо субботы, 26 декабря. Перенесли выходной день с субботы на последний день года также в Крыму, в Курской и Белгородской областях.

Ранее Госдума отклонила проект закона, в соответствии с которым предлагалось объявить 31 декабря выходным днем на федеральном уровне.