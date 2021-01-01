Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на Сахалине

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Сахалинской области. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

По данным ведомства, землетрясение было зарегистрировано в 09:54 (01:54 мск) в 83 км северо-западнее города Томари в акватории Татарского пролива. Очаг залегал на глубине 590 км.

По информации сейсмостанции «Южно-Сахалинск», землетрясение на территории Сахалинской области не ощущалось. Звонков на телефон доверия и телефоны дежурной смены не поступало.

При этом портал Sakhalin.Info сообщает, что подземные толчки могли быть ощутимы на юге Сахалина. Ближайшим к эпицентру населенным пунктом стала Советская Гавань (Хабаровский край), а на острове — Углегорск (130 км), Шахтерск (140 км).

По информации портала Sakh.com, землетрясение чувствовали жители верхних этажах зданий.

Согласно данным Единой геофизической службы РАН,

землетрясение магнитудой 6,4 также ощущалось в Приморском крае. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 05:54 (22:54 мск).