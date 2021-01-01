Путин пообещал мальчику из Тульской области помочь обнять панду

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Президент России Владимир Путин пообещал исполнить желания десятилетнего мальчика из Тульской области и девятилетнего жителя Челябинской области в рамках всероссийской акции «Елка желаний». Глава государства провел встречу с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России — 2020» в режиме видеоконференции.

Первым было желание Александра из Тульской области, который мечтает обнять панду. «Надо у панды спросить, а она хочет, чтобы ее обнимали?» — пошутил Путин. Он пообещал «подумать, как это сделать», и предложил посоветоваться с зоозащитниками. Глава государства заверил, что предпримет «максимальные усилия для того, чтобы это желание было реализовано».

Второй мальчик — Дмитрий из Челябинской области — хочет побывать на Красной площади, покататься на коньках и посмотреть, где работает президент России.

«Запросто, сделаем», — сказал Путин. И даже пообещал «вместе покататься».