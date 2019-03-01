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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
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В Москве умер пожавший руку Путину мальчик с лейкозом

Десятилетний Коля Кузнецов из Ставропольского края, мечту которого исполнил президент Владимир Путин, умер в реанимации в московской клинике, сообщила «РИА Новости» его мать Елена Кузнецова.

Она рассказала, что мальчик умер 19 февраля в клинике Дмитрия Рогачева. Он болел острой формой лейкоза. По словам матери, у ребенка не выдержало сердце. Похороны прошли 23 февраля. Все расходы на них взяли на себя губернатор и власти Кисловодска.

«Президент звонил, успокаивал, прислал огромную корзину с красными розами», — сказала она.

Общество
Мечтавший пожать руку Путину мальчик побывал в Кремле

В конце декабря 2018 года Путин встретился с Колей в Кремле и пожал ему руку, исполнив мечту мальчика. Президент также расписался на экипировке ребенка для самбо, которым он перестал заниматься из-за болезни. Перед встречей с Путиным мальчику провели экскурсию по Кремлю.

Теги: Владимир Путин, ребенок, благотворительная акция
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