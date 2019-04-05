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BRENT $75 (+8,48%) прогноз Lloyds к 30.09.19
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Путин исполнил мечту студента увидеть пуск ракеты на Байконуре

Президент России Владимир Путин помог студенту Московского авиационного института (МАИ) Сергею Горобецу посмотреть на запуск ракеты с космодрома Байконур. Об этом сам Горобец рассказал «РИА Новости».

По словам студента, госкорпорация «Ростех» отправила его на открытый урок с президентом, во время которого Горобец провел с Путиным семиминутный личный разговор. «Я его попросил о поездке на Байконур. Он сказал, что без проблем», — сообщил студент.

После этого Горобец написал в администрацию президента и напомнил о себе: «мол, Владимир Владимирович, добрый день, я такой-то, у нас с вами был разговор, фото прилагается, так все-таки получится поехать или нет?» В письме он также выразил готовность заработать на поездку самому. «И вот, я здесь», — добавил он.

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«Сегодня был старт, это невероятные впечатления», — рассказал Горобец и добавил, что посетил две экскурсии по Байконуру. По словам студента МАИ, он хотел бы увидеть запуск и с Восточного.

4 апреля с Байконура стартовала ракета «Союз-2.1а» с грузовым космическим кораблем «Прогресс МС-11». 

 

Теги: Владимир Путин, Байконур, запуск ракеты
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