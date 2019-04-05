Путин исполнил мечту студента увидеть пуск ракеты на Байконуре

Президент России Владимир Путин помог студенту Московского авиационного института (МАИ) Сергею Горобецу посмотреть на запуск ракеты с космодрома Байконур. Об этом сам Горобец рассказал «РИА Новости».

По словам студента, госкорпорация «Ростех» отправила его на открытый урок с президентом, во время которого Горобец провел с Путиным семиминутный личный разговор. «Я его попросил о поездке на Байконур. Он сказал, что без проблем», — сообщил студент.

После этого Горобец написал в администрацию президента и напомнил о себе: «мол, Владимир Владимирович, добрый день, я такой-то, у нас с вами был разговор, фото прилагается, так все-таки получится поехать или нет?» В письме он также выразил готовность заработать на поездку самому. «И вот, я здесь», — добавил он.

«Сегодня был старт, это невероятные впечатления», — рассказал Горобец и добавил, что посетил две экскурсии по Байконуру. По словам студента МАИ, он хотел бы увидеть запуск и с Восточного.