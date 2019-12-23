Путин пообещал организовать катание на лыжах для мальчика из Ставрополья

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с десятилетним Андреем Кочетовым из Ставропольского края и пообещал организовать для него катание на лыжах в Сочи. Видео появилось на телеканале РБК.

Андрей Кочетов — участник всероссийской акции «Елка желаний», в 2013 году у него диагностировали опасное для жизни заболевание. Мероприятие прошло в начале декабря в рамках Международного форума добровольцев. В ходе своего визита на форум Путин снял с новогодней ели открытку, в которой Андрей написал о своей мечте — посетить Красную Поляну и Олимпийский парк в Сочи. Президент пообещал исполнить его желание.

Сейчас Андрей уже находится в Сочи. Путин пообщался с ним во время рабочей поездки в Адыгею. «Ты хочешь покататься еще, да?» — спросил глава государства. Президент уточнил, есть ли сейчас в горах снег, и пообещал мальчику устроить катание на лыжах. «Договорились, я попрошу своих коллег, и они организуют тебе это катание», — сказал российский лидер.

Летом Путин во время встречи с жителями Тулуна, пострадавшими от паводка, пообщался с мальчиком по имени Дима. Ребенок попросил президента подарить ему радиоуправляемую машинку, на что глава государства согласился. «Дима, машинка тебе будет. Ты какую хочешь? Mercedes? Я постараюсь», — обещал президент.